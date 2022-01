Phạm nhân mượn điện thoại gọi tố cáo, 9 công an huyện bị kỷ luật

Cụ thể, trong quá trình ở tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh, một phạm nhân bị tạm giữ đã mượn điện thoại của cán bộ công an công tác tại đây với lý do gọi về gặp người thân. Tuy nhiên, phạm nhân này đã gọi cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định tố cáo các sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.