Phạm Băng Băng: Nửa đời làm nữ hoàng, giờ thành 'con ghẻ', làm đủ thứ nghề để kiếm tiền

Phạm Băng Băng diễu hành trên xe TukTuk...

... làm đại sứ du lịch, ăn sầu riêng để quảng bá. Hình ảnh của minh tinh năm nào giờ bình dân, giản dị đến khác lạ

Điểm sáng duy nhất tính đến hiện tại của Phạm Băng Băng trong năm nay chính là việc cô tham gia bộ phim The Ice Road 2 cùng tài tử Hollywood Liam Neeson. Đây là lần thứ 6 nữ diễn viên góp mặt trong các dự án điện ảnh quốc tế sau Iron Man 3, X-Men: Days of Future Past, The 355, Green Night, vai cameo trong phim truyền hình Insider của Hàn Quốc.

Hiện, chưa rõ Phạm Băng Băng đóng vai phụ hay chính trong The Ice Road 2. Tác phẩm được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp ảm đạm của Phạm Băng Băng hậu bê bối.