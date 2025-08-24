Phạm Băng Băng bật khóc

"Tôi là người ít khi khóc nơi đông người, nhưng các bạn đã thực sự chạm đến trái tim tôi, cảm ơn các bạn. Tôi sẽ nỗ lực, tiếp tục chiến đấu và kiên định với những gì mình tin tưởng", Phạm Băng Băng nói.

Theo Sina, ở tuổi 44, Phạm Băng Băng vẫn giữ được vóc dáng yêu kiều, gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Nữ diễn viên không sa sút sau khi bị ép rời khỏi giới giải trí giống Triệu Vy. Cô tích cực tìm kiếm các cơ hội đóng phim ở nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia...

Hồi tháng 2, Phạm Băng Băng xác nhận tham gia dự án Nhật ký ông già điên, chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật ký già si của nhà văn Junichiro Tanizaki. Phim do Vương Dĩnh đạo diễn, còn có sự tham gia của nam diễn viên Gabriel Byrne, sẽ được khởi quay tại Tokyo vào mùa hè. Tuy nhiên, nội dung cuốn tiểu thuyết này từng gây tranh cãi lớn, bị xếp vào dạng sách khiêu dâm và từng bị kiểm duyệt gắt gao vì gây ra những tổn hại cho "đạo đức đám đông" và bị cấm xuất bản.

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng còn mở thương hiệu mỹ phẩm riêng. Năm 2024, Fan Beauty đạt doanh thu 1,45 tỷ NDT (khoảng 200 triệu USD), đứng vị trí thứ 35 trong top 100 thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc do trang China Beauty Web công bố.

Tuy nhiên, do không thể hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc, danh tiếng của Phạm Băng Băng vẫn có phần giảm sút. Nữ diễn viên chia sẻ cô muốn bám trụ với công việc vì còn gia đình phải lo toan.