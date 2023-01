Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc vui Tết Cộng đồng - Xuân Quê Hương 2023

Sự kiện được Phái đoàn và Lãnh sự quán tổ chức để chung vui Tết cùng bà con người Việt ở khu vực New York và các tiểu bang lân cận, sau hai năm liên tiếp đón tết “trực tuyến” do tác động của đại dịch Covid-19.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc vui Tết cùng bà con người Việt (Ảnh: Nguyễn Sỹ Hùng).

Tết Cộng đồng - Xuân Quê Hương 2023 năm nay có sự tham gia đông đảo của hơn 500 bà con người Việt tại New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts và các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, bạn bè người Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam và gắn bó với Phái đoàn từ những ngày đầu thành lập, các bạn học sinh sinh viên, cùng toàn thể gia đình cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và tại thành phố New York.