Phải cơ bản tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, thể chế trong năm 2025

Chiều 20-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà﻿

Thủ tướng Phạm Minh nhấn mạnh thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, là "đột phá của đột phá" nhưng vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn".

Theo Thủ tướng, quá trình phát triển nhiều vấn đề chưa dự báo hết, chưa bao phủ các góc cạnh của cuộc sống hoặc đã có quy định rồi nhưng thực tiễn vượt qua. Do đó, phải hoàn thiện với phương châm "cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, đa số đồng tình, thực hiện có hiệu quả thì tiến hành luật hoá; cái gì chưa chín, chưa rõ thì đưa vào các văn bản dưới luật để quy định; vừa làm vừa hoàn thiện, không cầu toàn, không nóng vội".