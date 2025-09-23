Phải buông thôi!

Hạnh phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình vào một ngày rất bình thường. Cô chưa từng nghi ngờ anh, cũng chẳng có linh cảm gì lạ trước đây. Cô tin tưởng anh đến mức chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại, máy tính. Cho đến một ngày, Hạnh vô tình thấy dòng tin nhắn trong máy chồng: “Con đang viêm ruột, phải cấp cứu, anh đến ngay đi”.

Hạnh bồn chồn bởi vì số đó lưu tên Long - một người bạn thân đã đi nước ngoài từ lâu. Cô càng bất ngờ hơn khi chồng cũng nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi cầm điện thoại. Anh nói có sự cố, có thể tối nay không về sớm được.

Câu nói ấy Hạnh nghe nhiều lần rồi, nhưng trước giờ Hạnh rất tin bởi tính chất công việc của anh là vậy. Ai mà có ngờ anh còn có thể có mối quan hệ khác nữa. Suốt đêm ấy Hạnh nghĩ ra đủ tình huống. Có thể đó là mối tình cũ, là người cùng công ty, cũng rất có thể đó là một cơn say nắng của chồng. Bởi mọi biểu hiện, mọi hành động của anh đều chưa từng rời xa mẹ con Hạnh.



Cô chưa từng nghi ngờ chồng, cho đến ngày cô biết sự thật khủng khiếp - Ảnh minh họa: Pexels



Khi Hạnh đem hết can đảm, đối diện với những gì diễn ra để hỏi anh chuyện "có hay không việc anh ngoại tình". Anh hoàn toàn không phủ nhận, cũng không trả lời. Khi Hạnh nước mắt lưng tròng hỏi tiếp: “Đã lâu chưa?”.

Anh do dự một lúc rồi trả lời “5 năm”. Rồi anh tiếp tục thú nhận họ đã có với nhau đứa con hơn 4 tuổi. Cũng là độ tuổi ngang với đứa con thứ hai của anh và Hạnh.

Hạnh chết sững không dám tin vào tai mình. Không phải một cơn say nắng thoáng qua, không phải mối tình sâu đậm với người cũ thời trẻ, anh đã thật sự có một người vợ nữa ở một tổ ấm khác. Họ là một gia đình với nhau hơn 5 năm gắn bó.

Chồng Hạnh nói rằng anh vẫn yêu vợ, vẫn có trách nhiệm với con nhưng anh cũng không thể rời bỏ người phụ nữ kia. Cô ấy cho anh cảm giác của tâm giao, tri kỷ. Cô ấy thấu hiểu hết những gì anh nghĩ, những áp lực anh phải gồng gánh, và hơn cả là cô ấy chấp nhận đứng trong bóng tối, không cần danh phận, không đòi anh phải ly hôn. Cô ấy chỉ muốn được yêu anh, con cô ấy vẫn được gọi tiếng “ba” như những đứa trẻ khác.

Hạnh ngẫm lại và bỗng nhận ra sự lừa dối của chồng trong mọi việc. Hàng ngày anh vẫn nhắn tin nhắc nhở vợ ăn uống, làm việc điều độ. Anh vẫn về nhà đúng giờ, chăm sóc vợ con, vẫn tạo bất ngờ cho cô trong những dịp đặc biệt. Vậy mà anh nỡ lòng nào có một mái ấm bên kia, cũng có những hành động tương tự, cũng chăm sóc đủ đầy, thậm chí cho người phụ nữ ấy đứng tên một căn hộ.

Cô quyết định ly hôn để lo cho tổ ấm của riêng mình - Ảnh: Pexels



Anh vẫn nói rằng suốt bao năm qua anh luôn sống trong mệt mỏi dàn xếp để cân bằng 2 bên. Anh bị day dứt giữa chuyện chọn ai bỏ ai. Đứa trẻ nào cũng dễ thương và người phụ nữ nào cũng yêu anh. Anh không thể lựa chọn.

Hạnh cay đắng, cô biết giờ đây mình mới chính là người phải ra quyết định. Nhanh thôi, cô sẽ giúp anh được về bên kia, cô sẽ chọn rời bỏ anh và một mình chăm lo cho con chung.

Nếu người khác nhìn vào, có thể họ sẽ nói Hạnh quá ngu ngốc khi không giành anh về từ tay người đàn bà kia, sao Hạnh phải chịu thua trắng như thế? Nhưng Hạnh không nghĩ vậy, 5 năm qua là quá đủ với cô, càng nghĩ cô càng thấy chán ghét chồng mình. Làm sao mà chừng ấy năm anh có thể biến cô thành người đàn bà ngu ngốc!

Hạnh từng ước đó là một cơn say nắng của chồng, để ít nhất cô còn có cơ hội tha thứ. Giờ thì không thể, Hạnh phải buông thôi, để còn sống cho tổ ấm của riêng mình.