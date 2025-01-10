Phái bộ Mỹ tại Việt Nam ra thông báo quan trọng khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Trưa 1-10, phái bộ Mỹ tại Việt Nam cho biết do ảnh hưởng từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa vì chưa đạt được thỏa thuận ngân sách, tài khoản Facebook chính thức của phái bộ này sẽ không được cập nhật thường xuyên cho đến khi các hoạt động trở lại bình thường.

Các tài khoản này gồm tài khoản của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.