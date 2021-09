Pha thiết kế goods 'đi vào lòng đất' nhất của Big Hit: 99% người đều nghĩ đây là dành cho fan NCT

Sau khi xem qua loạt goods trên đây, ngoại trừ fan của nhóm nhạc đó, còn lại sẽ có đến 99% người qua đường đoán sai. Theo đó, mọ người đều nghĩ rằng đây là goods của NCT vì ai cũng sẽ đọc dòng chữ đó là 'NCT:BOY'. Nhưng 'NCT:BOY' là gì mới được? Có phải chăng đây là một sub unit mới hay một dự án nào đó mà SM chưa tiết lộ về NCT?

Goods (Merchandise/vật phẩm) đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu đối với các idol Kpop. Những món đồ official như vậy tuy có giá trị khá cao nhưng hầu như ai cũng muốn được sở hữu, vừa để sưu tập và cũng để sử dụng như một cách khẳng định mình là fan chân chính của một idol nào đó. Có thể nói bên cạnh album và một số nguồn khác, goods idol cũng chính là một nguồn lợi nhuận lớn cho công ty chủ quản.

Kết quả đều không phải. Bởi vốn dĩ dòng chữ đó phải đọc là 'ACT:BOY' - đó chính là tên concert online của TXT sẽ được tổ chức vào ngày 3/10 tới đây. Nhân dịp này, phía Big Hit (HYBE Merch) đã phát hành loạt goods chính thức với logo 'ACT:BOY' để kỷ niệm concert cho TXT.

Loạt goods nói trên thật ra là goods official cho concert online 'ACT:BOY' của TXT

Tuy nhiên vấn đề ở đây là nếu không phải fan, bạn sẽ rất khó lòng mà không liên tưởng đến NCT khi nhìn vào font chữ 'ACT:BOY'. Rõ ràng phía thiết kế cũng đã cố tình cách điệu chữ A để làm mọi thứ trở nên độc đáo. Nếu in chữ to trên các sản phẩm như áo thì có lẽ cũng sẽ không quá khó để đọc được (mặc dù vẫn rất dễ gây hiểu lầm với non-fan). Tuy nhiên chữ 'A' cách điệu này nếu không nhìn kỹ hoặc in nhỏ thì chắc chắn sẽ bị nhầm thành chữ 'N'. Và như vậy một cụm từ 'NCT:BOY' lại khiến ai nấy nghĩ đến NCT còn nhiều hơn là TXT.

Nếu được in to trên áo, cũng có khả năng non-fan sẽ còn đọc ra được chữ 'ACT'. Nhưng có lẽ đó là số hiếm vì dù sao đọc thành 'NCT:BOY' dường như vẫn thuận mắt hơn.

Nếu được in trên những sản phẩm nhỏ hơn, người khác đều bị nhầm lẫn thành 'NCT'