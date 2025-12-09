Phá đường dây sản xuất yến giả, lừa dối người tiêu dùng

Đầu năm 2024, Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất đóng tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến giả vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 người này trực tiếp thực hiện.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.