Phá đường dây mua bán đao kiếm, dùi cui điện, bình xịt hơi cay trên mạng

Ngày 17/1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng với quy mô lớn.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, các tổ công tác tại Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang bắt quả tang, triệu tập và khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho hàng của Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987), Vũ Kim Hoa (SN 1990) và Tô Xuân Hiên (SN 1995) tại chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Cơ quan chức năng phát hiện nhóm người trên tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.