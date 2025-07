Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 3 người, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

Số ma túy là tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Trang TTĐT Công an Nghệ An).