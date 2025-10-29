Phá đường dây lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia

Chuyên án do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ huy, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Sau thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 28/10, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia đồng loạt ra quân, triệt phá.

Chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ) đều là người Việt Nam, khi các đối tượng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Ban chuyên án bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng tại Campuchia. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Sùng Thị Mải (tên gọi khác là Vi, sinh năm 1999,) trú tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Mải cùng các đồng phạm tổ chức lừa đảo qua mạng theo nhiều thủ đoạn như giả danh công an, quân đội, nhân viên giao hàng (shipper), lừa đảo tình cảm..., chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Việc phá thành công chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam - Campuchia, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, nhất là trong bối cảnh Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng vừa được ký kết tại Hà Nội ngày 25-26/10.

Nhóm lừa đảo qua mạng tại Campuchia thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Sau khi kiểm tra, phân loại, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cùng một số tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu. Liên quan đến vụ án, đến nay cơ quan công an đã bắt giữ 66 đối tượng.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, di lý nhóm đối tượng từ Campuchia về Việt Nam để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.