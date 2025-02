Phá đường dây lập tài khoản 'ma', bán cho người ở Campuchia để lừa đảo

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/2 (mùng 3 tết Ất Tỵ 2025), lực lượng công an đồng loạt bắt giữ Oanh, Thành và Mười và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, công an xác định nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Công an xác định thêm Đào Trọng Quân (33 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) là người móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng. Khi tài khoản ngân hàng bị khóa, nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho người đứng tên Giám đốc trực tiếp rút được.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình truy bắt Quân khi đang ăn Tết tại quê. Sau đó, di lý về Công an tỉnh Bình Dương để điều tra. Tại cơ quan công an, Quân khai nhận hành vi phạm tội.