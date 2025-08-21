Phá đường dây huy động vốn tiền ảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng của 3.000 nhà đầu tư

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP Hà Nội), Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình), Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa); về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom.

Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng huy động tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, đáng chú ý có 2 dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.