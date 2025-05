Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 và “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự; khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.

Các nghi phạm vừa bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc và rửa tiền 1.000 tỷ đồng

Để qua mắt các cơ quan chức năng, những kẻ này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, vượt qua hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa.