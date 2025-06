Phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, rửa tiền 1.200 tỷ đồng

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm nghi phạm tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền.

“Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng”, Công an tỉnh Hưng Yên nhận định.

Nghi phạm và tang vật vụ án.

Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung (SN 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng công an thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại…).