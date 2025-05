Phá đường dây đa cấp 9.000 người, giao dịch nghìn tỷ từ nấm 'Ngưu Chương Chi'

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An ninh điều tra, Cục CSGT của Bộ Công an và Công an TPHCM, Đồng Nai triệt phá một hệ thống đa cấp quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

Vụ án liên quan trực tiếp hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người Đài Loan, Malaysia tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp trên.