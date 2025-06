Phá đường dây buôn bán thiết bị điện tử giả Marshall, Omega, Orient trị giá 22 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây hàng giả tinh vi, quy mô lớn và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 nghi phạm liên quan.

5 bị can gồm Lê Hữu Minh (SN 1994, ở tại xã Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa); Lê Huy Phiệt (SN 1980, ở tại Hải phòng); Phạm Tú Uyên (SN 1996, ở tại Hà Nội); Nguyễn Thị Ly (SN 1990, ở tại Thanh Hóa) và Trần Mạnh Tiến (SN 2003, ở tại Tân Yên, Bắc Giang).

Cận cảnh kho hàng chứa hàng chục nghìn sản phẩm giả

Đường dây này do Lê Hữu Minh cầm đầu. Các nghi phạm trong đường dây hoạt động dưới hình thức thương mại điện tử trá hình, với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng – bán hàng – vận chuyển – thu tiền đều được thực hiện thông qua không gian mạng và các công ty vận chuyển.