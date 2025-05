Phá 2 chuyên án, bắt 6 người, thu giữ 1.600 viên ma túy

Theo đó, khoảng 11h45 ngày 20/5, tại khu vực gần cầu Vách Bắc (đường 538C thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng nghiệp vụ và Công an xã Xuân Tháp, Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu), Đô Thành (huyện Yên Thành) phá thành công chuyên án, bắt quả tang Đặng Văn Tôn (sinh năm 1987, trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến), 1 xe máy cùng tang vật liên quan.

6 người bị bắt trong 2 chuyên án ma tuý vừa được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. (Ảnh: CANA)