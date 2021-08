PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: Chống dịch ở Bình Dương đang đi đúng hướng

PV: Bình Dương đã đặt mục tiêu sớm trở lại trạng thái bình thường mới ngay đầu tháng 9 này. Là người theo sát tình hình tại Bình Dương, ông có thể nói gì về mục tiêu này?

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: Cách đây 1 tuần tôi có nói Bình Dương chưa lên đỉnh dịch, bệnh nhân, người nhiễm mới vẫn còn đông. Những ngày gần đây bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đã nhiều hơn đây là 1 tín hiệu rất mừng, chứng tỏ chúng ta đang đi đúng hướng.

Thời điểm này, tôi nghĩ Bình Dương đang ở đỉnh dịch, vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song.

Quyết định chống dịch thành công hay không là chúng ta đảm bảo số ca nhiễm trong cộng đồng không tăng cao nữa và phải có xu hướng giảm, lúc đó chúng ta mới nghĩ đến trạng thái bình thường mới.

Tôi rất hy vọng hết tháng 8 này chúng ta đi qua đỉnh dịch. Để đạt được mục tiêu này, tôi rất mong muốn người dân Bình Dương ai ở đâu, ở yên đấy.

Cả hệ thống chính trị của tỉnh đã, đang vào cuộc rất mạnh mẽ. Quyết tâm bóc tách người nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Phát hiện sớm, điều trị sớm, ra viện đúng phác đồ. Chỉ như vậy, chúng ta mới ra khỏi cuộc chiến chống COVID-19 này.

PV:Trân trọng cảm ơn ông.