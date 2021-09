PGĐ Sở Y tế Hà Nam giải thích nguyên nhân ca mắc COVID-19 cộng đồng tăng

Nhờ đó, trong 1 tuần qua, tính đến ngày 25/9, Hà Nam đã thực hiện hơn 50.000 mẫu test nhanh, hơn 350.000 mẫu (mẫu gộp) để xét nghiệm Real time PCR sàng lọc trong cộng đồng, tại TP. Phủ Lý và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chúng tôi cũng đã chuyển công năng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh 100 giường bệnh thành bệnh viện chuyên thu dung, điều trị, bệnh nhân COVID-19, đồng thời kích hoạt bệnh viện dã chiến số 1 tại BVĐK tỉnh Hà Nam cơ sở 2, có 300 giường.

Bệnh viện này được tỉnh xác định điều trị bệnh nhân ở cả 3 tầng trong mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, bao gồm cả bệnh nhân nặng và nguy kịch theo tinh thần "4 tại chỗ".

Về lâu dài, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chuyển trạng thái từ mục tiêu "không có COVID" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để thực hiện vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Hà Nam tiếp tục thần tốc xét nghiệm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tuyên truyền sâu rộng theo phương châm lấy xã phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, trong đó vận động để người dân đồng hành với ngành y tế nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung để nâng cao ý thức chống dịch.

PV:Trân trọng cảm ơn ông.

Tối ngày 25/9/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 2534/ UBND-KGVX đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục nghỉ học từ ngày 27/9/2021, chuyển sang học trực tuyến cho đến khi kiểm soát tốt được dịch bệnh.





