Pfizer cho phép Israel kéo dài thời gian dùng 60.000 liều vắc xin hết hạn

Theo một bản tin phát sóng tối 22/9 trên kênh 13, số vắc xin Pfizer/BioNTech có in ngày hết hạn cuối tháng 7 hiện được gia hạn sử dụng đến cuối tháng 10, tiếp sau các cuộc thảo luận trong những tuần gần đây giữa Bộ Y tế Israel và ban lãnh đạo hãng dược Mỹ.



Báo Times of Israel đưa tin, sau khi cấp phép đầy đủ cho vắc xin Pfizer/BioNTech ngày 23/8, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) từng tuyên bố, một số liều vắc xin loại này có thể được sử dụng tới 3 tháng sau ngày hết hạn, nếu chúng được lưu trữ trong những điều kiện thích hợp.



"Các hộp và lọ vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech có hạn sử dụng in trên nhãn từ tháng 5/2021 - 2/2022 có thể được dùng thêm 3 tháng sau hạn in, miễn là chúng được duy trì điều kiện bảo quản trong khoảng từ -90ºC đến -60ºC”, trích tài liệu công bố về vắc xin của FDA.



Hồi tháng 7, Israel đã chuyển giao khoảng 700.000 liều vắc xin sắp hết hạn cho Hàn Quốc theo một hợp đồng hoán đổi, trong đó Seoul sẽ trả lại cho Nhà nước Do Thái cùng số lượng vắc xin vào cuối năm.



Vào thời điểm đó còn có nhiều thông tin rằng, Israel dự kiến sẽ phải tiêu hủy khoảng 80.000 liều vắc xin sắp hết hạn khác do không tìm được đối tác nhượng lại chúng. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa bao giờ lên tiếng xác thực về số phận của những liều vắc xin này.



Israel đang chật vật nâng cao tỉ lệ chủng ngừa Covid-19 trong bối cảnh gia tăng số ca mắc mới do biến thể Delta. Nước này gần đây bắt đầu tiêm mũi vắc xin tăng cường (mũi vắc xin thứ 3) bằng sản phẩm Pfizer/BioNTech cho người dân đã tiêm đủ 2 liều.



Cho đến nay, Israel ghi nhận tổng cộng hơn 1,2 triệu ca mắc, 7.592 trường hợp tử vong. 67% dân số tại nước này đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin và 62% đã hoàn thành tiêm chủng.



Ngoài chủng ngừa, quốc gia Do Thái đang tìm kiếm các giải pháp khác để giảm số ca bệnh nặng cũng như số trường hợp phải nhập viện điều trị và phải dùng máy tim phổi nhân tạo (ECMO). Từ ngày 23/9, nhà chức trách dự kiến bắt đầu áp dụng rộng rãi phương pháp điều trị bằng thuốc kháng thể tổng hợp tiêm dưới da của Regeneron cho những ca bệnh Covid-19 có nguy cơ diễn tiến nghiêm trọng, ưu tiên những người chưa được tiêm chủng.