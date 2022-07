Petrovietnam tiếp tục duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ

Tình hình thế giới đã và sẽ tác động không nhỏ đến nhiều mặt hoạt động của Petrovietnam như việc tăng giá và gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào, vật tư, thiết bị; áp lực lạm phát, đặc biệt là “lạm phát nhập khẩu”; các vấn đề thương mại, đầu tư, rủi ro tài chính, tiền tệ, lãi suất tăng, giá xăng dầu khó đoán định… Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, huy động khí cho sản xuất điện trong nước vẫn ở mức thấp so với kế hoạch; nhu cầu, giá phân bón đang sụt giảm…

Trong bối cảnh đó, với sự linh hoạt, chủ động, quyết liệt, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực hoạt động SXKD; đặc biệt chú trọng công tác quản trị biến động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy tối ưu các giải pháp kỹ thuật cũng như tối đa các điều kiện thuận lợi và dự báo để có những giải pháp ứng phó trước các tác động bởi địa chính trị – kinh tế đã giúp cho Petrovietnam đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2022.

Các điểm cầu trực tuyến.

Trong đó, Petrovietnam nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì và gia tăng sản lượng khai thác trong tình hình suy giảm sản lượng khai thác tự nhiên ở tất cả các mỏ dầu khí do đã khai thác quá lâu, trong khi hệ số bù trữ lượng không đảm bảo do thời gian qua việc đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế. Khai thác dầu thô tháng 6 đạt 0,9 triệu tấn, vượt 23% kế hoạch (KH) tháng 6, tính chung 6 tháng đạt 5,48 triệu tấn, vượt 23% KH 6 tháng và bằng 63% KH năm 2022; bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản lượng khai thác dầu 6 tháng vượt cao so với KH do đa phần các mỏ khai thác chủ lực đạt hệ số thời gian hoạt động cao; công tác quản trị sản lượng khai thác tại các lô/ mỏ chủ lực của toàn Tập đoàn được tăng cường tối đa, áp dụng hiệu quả, kịp thời các giải pháp/biện pháp kỹ thuật gia tăng sản lượng. Cùng với đó, sản xuất xăng dầu 6 tháng vượt 14% KH, sản xuất đạm vượt 8% KH, sản xuất, cung ứng khí, điện, các sản phẩm năng lượng khác đều ở mức cao, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Tập đoàn trong góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bình ổn thị trường.

Nhờ hoạt động SXKD duy trì ổn định, trong 6 tháng đầu năm, Petrovietnam đạt được các chỉ tiêu tài chính rất tích cực, tiếp tục đà tăng trưởng, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 468,3 nghìn tỷ đồng, vượt 2 lần so với KH 6 tháng, đạt 84% KH năm và tăng 55% so với cùng kỳ 2021; nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 66,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2,2 lần so với KH 6 tháng, hoàn thành và vượt 2% KH năm 2022 và tăng 41% so với cùng kỳ 2021. Kết quả SXKD của Tập đoàn được sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính phủ.