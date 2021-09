Petrovietnam: Khó khăn không chỉ từ dịch bệnh COVID-19

Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động: Tiếp tục nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và SXKD cao hơn so với yêu cầu chung; tiếp cận các nguồn vaccine và tổ chức tiêm vaccine an toàn, đảm bảo 2 liều/1 người cho toàn bộ người lao đông trong Tập đoàn; sẵn sàng trang thiết bị an toàn phòng chống dịch tại Tập đoàn và các đơn vị để kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị khi phát sinh nhu cầu; hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, điều kiện an toàn cho CBCNV khi thực hiện các giải pháp “ba tại chỗ” cũng như kéo dài thời gian đổi ca nhằm động viên tinh thần cho người lao động.

Đảm bảo sản xuất kinh doanh - đầu tư duy trì ổn định an toàn, liên tục, trong đó tập trung thực hiện: Tổ chức thực hiện tốt phương châm “ba tại chỗ”, “hai điểm đến, một cung đường” đối với người lao động trực tiếp làm việc tại các nhà máy, dự án, công trình dầu khí; chủ động áp dụng các kịch bản xuất hiện F0 tại khu vực sản xuất (đã được xây dựng) để đưa ra phương án ứng phó phù hợp.

Chia sẻ, điều phối nguồn lực, nhân lực, vật lực (kho chứa) để giảm áp lực tồn kho giữa các đơn vị trong Petrovietnam - đã chỉ đạo PVOIL, BSR, PVNDB, PVTRANS triển khai thực hiện, ngoài ra đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng để hỗ trợ, bố trí kho cho phép các đơn vị Petrovietnam gửi kho xăng, dầu. Xây dựng các kịch bản điều hành hoạt động SXKD trong toàn Tập đoàn đảm bảo linh hoạt và phù hợp với các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo lưu thông nguyên nhiên vật liệu sản xuất, sản phẩm nhằm duy trì công tác tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt góp phần ổn định thị trường; trong đó tập trung thực hiện bám sát các diễn biến của thị trường, rà soát số liệu tồn kho, nhu cầu thuê kho của các đơn vị trong bối cảnh nhu cầu các sản phẩm đang giảm sút nghiêm trọng.

Đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư, tập trung: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án hoàn thành trong năm 2021, 2022; phân cấp triệt để trong công tác quản trị đầu tư, đi đôi với tăng cường giám sát kiểm tra thực hiện; hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư lĩnh vực E&P để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt/thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện; tập trung cho các dự án E&P trong khu vực truyền thống.

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng đầu năm 2021, trong thời gian còn lại của năm 2021, Tập đoàn phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung 5 nhóm giải pháp. Cụ thể:

Người đại diện/Thủ trưởng các đơn vị triển khai cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kịp thời việc tiêm vaccine mũi 2 cho người lao động toàn Tập đoàn.