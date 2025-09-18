Peru công bố hóa thạch cá heo cổ đại 12 triệu năm tuổi, tìm thấy ở sa mạc

Theo AFP, các nhà cổ sinh vật học Peru ngày 17/9 đã công bố hóa thạch của một loài cá heo tiền sử, có niên đại từ 8 đến 12 triệu năm trước, được tìm thấy tại sa mạc Ocucaje, cách thủ đô Lima khoảng 350km về phía Nam.

Mẫu hóa thạch dài khoảng 3,5m, được nhà cổ sinh vật học Mario Urbina phát hiện hồi tháng Bảy trong địa tầng Pisco, khu vực nổi tiếng với nhiều hóa thạch sinh vật biển được bảo tồn tốt.

Ông Urbina cho biết đây là một phát hiện hiếm, giúp mở rộng hiểu biết về các loài động vật có vú biển thời tiền sử.