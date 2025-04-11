Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico liên quan việc cấp tị nạn gây tranh cãi

Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela cho biết hành động của Mexico là một “động thái thiếu thiện chí”, vi phạm thông lệ ngoại giao. Ngoại trưởng Hugo khẳng định việc mở hồ sơ tị nạn cho bà Chavez là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định của Peru về việc cắt đứt quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Mexico hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc.

Cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez. Ảnh: Caretas

Vào cuối năm 2022, cựu Tổng thống Peru Castillo bị phế truất và bắt giữ sau khi cố gắng tìm cách giải tán Quốc hội, dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại nước này. Bà Betssy Chavez – khi đó là Thủ tướng, hiện đang đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến sự kiện trên.