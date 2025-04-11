Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico liên quan việc cấp tị nạn gây tranh cãi

04/11/2025 07:49

Ngày 3/11, chính phủ Peru đã tuyên bố cắt dứt quan hệ ngoại giao với Mexico, sau khi nước này bắt đầu quy trình cấp quy chế tị nạn cho cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez – người đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong nước.

Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela cho biết hành động của Mexico là một “động thái thiếu thiện chí”, vi phạm thông lệ ngoại giao. Ngoại trưởng Hugo khẳng định việc mở hồ sơ tị nạn cho bà Chavez là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định của Peru về việc cắt đứt quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Mexico hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc.

peru cat dut quan he ngoai giao voi mexico lien quan viec cap ti nan gay tranh cai hinh anh 1
Cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez. Ảnh: Caretas

Vào cuối năm 2022, cựu Tổng thống Peru Castillo bị phế truất và bắt giữ sau khi cố gắng tìm cách giải tán Quốc hội, dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại nước này. Bà Betssy Chavez – khi đó là Thủ tướng, hiện đang đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến sự kiện trên.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/peru-cat-dut-quan-he-ngoai-giao-voi-mexico-lien-quan-viec-cap-ti-nan-gay-tranh-cai-post1243164.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/peru-cat-dut-quan-he-ngoai-giao-voi-mexico-lien-quan-viec-cap-ti-nan-gay-tranh-cai-post1243164.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico liên quan việc cấp tị nạn gây tranh cãi
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO