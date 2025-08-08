"Pele của Palestine" qua đời vì đợt không kích của Israel

Thời đó “Pele của Palestine” đã thể hiện tài năng, nay thì anh cùng gia đình và người thân đang có cuộc sống rất nhọc nhằn do chiến tranh. Đến sáng 6-8 thì Suleiman Al Obaid đã không may mắn khi trúng bom của không quân Israel thả xuống khiến anh chết ngay tại chỗ.

LĐBĐ Palestine đã đăng thông cáo chính thức “Pele của Palestine đã qua đời”. Từ khi chiến tranh Israel - Hamas bùng nổ đến nay hàng trăm cầu thủ bóng đá Palestine đã qua đời, trong đó có nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ Palestine. Các cơ sở bóng đá trong đó có cả những công trình do FIFA xây dựng cho bóng đá Palestine cũng là mục tiêu của Israel.

Thế giới bóng đá vùng Trung Đông bày tỏ sự đau xót khi “Pele của Palestine” ra đi vì bom đạn. Nhiều huyền thoại bóng đá Trung Đông đã chia sẻ sự ra đi đầy đau đớn này.

Kể từ đầu cuộc chiến đến nay, có 321 người Palestine trong lĩnh vực bóng đá phải ra đi vĩnh viễn trong đó gồm cầu thủ, HLV, những nhà quản trị, trọng tài, các nhân viên làm việc trong các CLB.