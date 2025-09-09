Park Yoochun trở lại show tạp kỹ sau bê bối, ngoại hình khác lạ

Ngày 7/9, Park Yoochun chia sẻ loạt ảnh trên tài khoản cá nhân cùng dòng trạng thái: “Tôi chắc chắn sẽ quay lại Nagoya lần nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ cùng gia đình và tất cả mọi người”. Trong ảnh, anh mỉm cười trong chiếc sơ mi họa tiết, song công chúng dễ dàng nhận ra ngoại hình khác biệt của nam ca sĩ từng được ca ngợi là một trong những “visual” hàng đầu K-pop. Mái tóc thưa và gương mặt thay đổi khiến hình ảnh hiện tại của anh gây nhiều bàn luận.

Hình ảnh mới nhất của Park Yoochun

Từng là ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, Yoochun mất sạch hình ảnh sau scandal bị tố hiếp dâm năm 2016. Khi sự việc lắng xuống, anh đính hôn với Hwang Ha Na – cháu gái một tập đoàn lớn, song đến năm 2019, nam ca sĩ tiếp tục vướng bê bối sử dụng và buôn bán ma túy. Anh nhận án 10 tháng tù giam, hưởng án treo hai năm, cùng 68 ngày bị giam giữ và buộc phải cai nghiện. Dù cam kết “sống lương thiện và cống hiến cho xã hội”, Yoochun nhanh chóng vấp chỉ trích vì đăng ảnh quà fan tặng ngay sau khi ra tù.

Không dừng ở đó, anh còn bị cáo buộc quan hệ tình dục tập thể với fan nữ, dính nghi vấn cặp kè nhiều cô gái, cùng loạt rắc rối pháp lý như tranh chấp hợp đồng, nợ thuế hàng trăm triệu won. Đầu năm 2023, truyền thông Hàn tiết lộ anh đính hôn với một nữ doanh nhân Thái Lan, định hướng phát triển sự nghiệp tại Thái Lan, thậm chí tổ chức fan meeting tại đây. Tuy nhiên, đến cuối năm, mối quan hệ kết thúc trong chia tay.

Park Yoochun (nghệ danh Micky) từng nổi tiếng khi là thành viên nhóm nhạc DBSK và loạt phim truyền hình ăn khách như "Hoàng tử gác mái", "Cô gái nhìn thấy mùi hương", "Ba ngày", "Nhớ em"… nhưng những tai tiếng liên tiếp đã chôn vùi hình ảnh diễn viên – ca sĩ sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc.

Hiện tại, Yoochun chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Nhật Bản. Ngày 20/8, anh phát hành mini-album “Metro Love” và bắt đầu chuỗi quảng bá. Ngoài ra, anh còn tái xuất trên truyền hình qua chương trình tạp kỹ “Room 70’s Master” của đài Tokyo MX. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Yoochun nói: “Tôi rất hạnh phúc khi ở đây đến nỗi không quan tâm trời nóng hay lạnh”.