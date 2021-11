Park Hyung Sik và Han So Hee nên đôi trong phim của đạo diễn 'Vincenzo'

Han So Hee sẽ vào vai Lee Eun Soo, một người viết lời vui vẻ và trung thực, không ngại nói ra những suy nghĩ của mình.

Park Hyung Sik đang nhận được nhiều sự yêu mến qua bộ phim kinh dị - dịch bệnh Happiness còn Han So Hee đã chứng minh được năng lực diễn xuất tiến bộ qua bộ phim đình đám My Name. Sự kết hợp của hai diễn viên hàng đầu này đang khiến khán giả cực kỳ phấn khích và mong đợi.