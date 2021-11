Park Hyung Sik hé lộ tình cảm 'nồng cháy' dành cho Park Bo Young

Park Hyung Sik và Park Bo Young từng khiến khán giả chú ý khi tạo nên “phản ứng hoá học” ngọt ngào trong bộ phim Strong Woman Do Bong Soon lên sóng năm 2017. Chính những tương tác thân mật, tự nhiên này đã làm dấy lên nghi án “phim giả tình thật” của hai nhân vật chính.

Park Hyung Sik thú nhận rằng không chỉ trên phim mà ngay cả ngoài đời thật, anh đã từng dành tình cảm cho nữ diễn viên Park Bo Yong. Nam diễn viên bày tỏ: “Chị Bo Young, em thực sự yêu chị. Chị rất đáng yêu và là một Do Bong Soon chân chính. Vì thế, em thấy rất tự nhiên để yêu chị. Em muốn yêu chị nhiều hơn nhưng rất buồn vì nó đã kết thúc”.

Park Hyung Sik sau đó cũng đã xác nhận về tình cảm của anh dành cho bạn diễn khi đóng phim và tiết lộ thêm Park Bo Young chính là lý do khiến anh quyết định nhận vai Ahn Min Hyuk: “Tôi nghĩ rằng mình sẽ thật ngu ngốc nếu từ chối vai diễn này nên đã đồng ý với nhà sản xuất. Sau đó tôi biết được bạn diễn của mình là Park Bo Young, tôi xác định chắc chắn phải diễn vai này. Mọi người đều ghen tỵ với tôi vì đã được đóng cặp cùng cô ấy”.

Cảnh quay trong Strong Woman Do Bong Soon

Nam diễn viên cho biết anh đặc biệt yêu thích vai diễn của mình trong Strong Woman Do Bong Soon vì đã đặt rất nhiều cảm xúc chân thật của bản thân cho màn hoá thân này: “Ahn Min Hyuk đã yêu Do Bong Soon ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tôi cũng vậy. Vì tôi có cảm xúc của Ahn Min Hyuk nên những cảnh tình cảm của chúng tôi rất tự nhiên. Tôi cảm thấy cô ấy rất quan trọng và dành nhiều sự quan tâm đến cô ấy. Có thể là do vai diễn nhưng tôi nghĩ sự đáng yêu của Park Bo Young mới là nguyên nhân chính dẫn đến điều này”.