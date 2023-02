Park Bo Gum hoạt động năng nổ khi về công ty mới

Hồi cuối tháng 1 năm nay, The Black Label thông báo rằng nam diễn viên Park Bo Gum đã ký hợp đồng độc quyền với công ty. The Black Label hiện đang là ngôi nhà chung của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taeyang (BIGBANG), Jeon So Mi, Zion.T,...

Tin đồn về việc Park Bo Gum có kế hoạch ra mắt với tư cách ca sĩ đang được lan truyền rộng rãi sau khi có thông tin xác nhận anh đã ký hợp đồng độc quyền với The Black Label, một công ty liên kết của YG Entertainment.