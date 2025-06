Paris - ví dụ thành công điển hình cho mô hình chính quyền 2 cấp

Không giống các thành phố khác ở Pháp, Paris mang một đặc thù hiếm có về tổ chức chính quyền đô thị tích hợp vừa là một xã, vừa là một tỉnh. Điều này tạo nên một hệ thống quản lý tập trung, hiệu quả, phù hợp với vai trò trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của quốc gia. Mô hình của Paris có thể mang lại những gợi ý hiệu quả cho việc quản lý thành phố Hà Nội trong bối cảnh mới.

Paris có mô hình hành chính rất độc đáo. Kể từ năm 1975, Paris vừa là một xã vừa là một tỉnh. Điều này có nghĩa là thành phố Paris được trao quyền quyết định và thực hiện tương đương với 2 cấp chính quyền (xã và tỉnh). Do đó, Thị trưởng Paris nắm giữ các quyền hạn rộng lớn hơn, tập trung và thống nhất hơn về mặt quản lý.

Mô hình quản lý của thủ đô Paris có nhiều ưu điểm, một trong số đó là tính thực thể duy nhất quyết định cho toàn bộ sở, ban, ngành của thành phố. Bà Stéphanie Đỗ, cựu Nghị sĩ Quốc hội Pháp nhấn mạnh: “Với mô hình của Paris, tôi nghĩ ưu điểm lớn nhất là sự tập trung quyền lực. Khi chúng ta tích hợp cả xã và tỉnh, chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa các gánh nặng về quản lý hành chính, tối ưu hóa khả năng tự quyết và giám sát thực hiện cũng như thống nhất về mặt quy hoạch và phát triển giao thông công cộng. Điều này rất quan trọng đối với một khu vực tập trung đông dân cư với hàng triệu yêu cầu xử lý hành chính”.

Mô hình quản lý của Thủ đô Paris còn có một ưu điểm khác, đó là vấn đề quản lý an toàn và an ninh xã hội. Với mật độ dân thường trú lên tới hơn 10 triệu người cùng hàng chục triệu khách du lịch lui tới mỗi năm, Paris luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh liên quan tới an ninh và chống khủng bố. Việc tập trung quản lý giúp Thủ đô nước Pháp có khả năng phản ứng nhanh và sẵn sàng xử lý bất kỳ tình huống nào phát sinh.

Với sự phân bổ trách nhiệm như vừa nêu, có thể thấy rằng mô hình quản lý thành phố Paris đã và đang vận hành tốt trong khâu phục vụ người dân và có nét tương đồng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp mà Việt Nam đang triển khai.

Phó Giáo sư Trần Lê Hưng, thành viên ban chủ nhiệm của mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu chia sẻ: “So với mô hình chính quyền hai cấp Việt Nam chúng ta sắp tới đưa vào vận hành, có thể nói rằng cấp vùng của Pháp có thể coi như khu vực hành chính mà chúng ta đã định hướng phát triển không gian kinh tế-xã hội như vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung… Tuy nhiên, hiện nay thì cấp vùng là chưa cần thiết để đưa vào lộ trình phát triển ở nước ta bởi ngay nước Pháp cũng mất rất nhiều năm để hoàn thiện mô hình hai cấp của mình và đưa vào hoạt động mô hình cấp cao hơn”.

Tuy vậy, mô hình quản lý của Thủ đô Paris cũng tồn tại một số bất cập. Trong đó, có việc phối hợp quản lý giữa các quận, các khu hành chính đặc thù của thành phố. Với kinh nghiệm quản lý tỉnh Seine-et-Marne nhiều năm, bà Stéphanie Đỗ cho rằng: “Mô hình của Paris sẽ khó có thể áp dụng cho các tỉnh khác. Chúng ta lấy ví dụ tỉnh Seine-et-Marne đan xen giữa nông thôn và thành thị, có những xã chỉ khoảng 4.000 dân và những xã khác lên tới trên 50.000 người. Sự khác biệt này cần chính quyền địa phương áp dụng những biện pháp quản lý khác nhau để gia tăng hiệu quả và rõ ràng là mô hình quản lý của Paris không thể áp dụng tại đây”.