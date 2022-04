Paris giấu gì trong một hiệu sách nhỏ

Hình ảnh của Shakespeare and Company còn được ưu ái xuất hiện trong những bộ phim lãng mạn kinh điển của thời đại như Midnight in Paris của Woody Allen hay Before Sunset của Richard Linklater, như một biểu tượng lãng mạn của thành phố Paris.

Bởi tên tuổi Shakespeare and Company gắn với thế hệ nhà văn nổi tiếng những năm 1900, các đầu sách được bán chạy nhất tại đây là những cái tên quen thuộc như The Great Gatsby - F.Scott Fitzgerald, Ulysses - James Joyce, hay các tác phẩm của Ernest Hemingway... Mỗi cuốn sách khi thanh toán đều được đóng con dấu đặc trưng của Shakespeare and Company như một món quà kỉ niệm.

Mái nhà của những tâm hồn mộng mơ

Ngược dòng thời gian về những năm 1930, giữa cuộc Đại suy thoái, chàng trai trẻ người Mỹ George Whitman, khi đó mới ngoài 20 tuổi, thực hiện một chuyến phiêu lưu dọc nước Mỹ, qua Mexico và dừng chân tại Trung Mỹ.

Chỉ với vỏn vẹn 40 đô la trong túi, George rong ruổi trên các con đường và làm đủ các công việc để có thể tiếp tục hành trình khám phá. Có lần, ông ốm nặng giữa một khu vực hẻo lánh ở Yucatan, không đủ sức để tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ. May mắn thay, một bộ tộc người Mayans đã tìm thấy và chăm sóc cho đến khi ông khỏi bệnh. Lòng tốt và sự hào phóng này cùng vô số những trải nghiệm gặp gỡ trong chuyến đi đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến George và hình thành trong ông một triết lý “Be not inhospitable to strangers lest they be angels in disguise” (tạm dịch: Đừng thô lỗ với kẻ lạ bởi biết đâu họ là những thiên thần cải trang). Đó cũng đồng thời là triết lý của Shakespeare and Company, “như sự đền đáp cho lòng hiếu khách mà tôi đã từng nhận được”.

Với quan điểm ấy, ngay từ những ngày đầu thành lập, hiệu sách đã trở thành ngôi nhà của những nghệ sĩ lang thang. Họ được mời ở lại, ngủ qua đêm trên những chiếc giường nhỏ đặt giữa các kệ sách. Những vị khách này được gọi với cái tên Tumbleweeds - nghĩa là những ngọn “cỏ lăn” không bám rễ vào đất mà trôi theo những cơn gió.

Mỗi con người ở lại tại đây đều mang một câu chuyện, một mục đích riêng. Dù là tìm kiếm chỗ nghỉ chân giữa thành phố ồn ào hay nỗ lực khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, hoặc đơn giản là cần một trải nghiệm mới lạ, có lẽ họ sẽ được thỏa mãn phần nào trong bầu không khí ấm cúng, thân thiện và đầy tính cộng đồng tại Shakespeare and Company. Trong suốt 70 năm hoạt động, hiệu sách đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời của hơn 30 nghìn nhà văn và nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tại đây, các Tumbleweed được yêu cầu đọc một cuốn sách mỗi ngày, phụ giúp công việc trong cửa hàng và gửi tặng lại hiệu sách một bản tự truyện dài một trang. Mỗi thế hệ đi qua đều để lại những mẩu chuyện nhỏ của mình, tạo nên hàng nghìn chương trong “cuốn tiểu thuyết” khổng lồ độc nhất mà Shakespeare and Company đang sở hữu.