Pakistan và Afghanistan đồng ý ngừng bắn ngay lập tức

Đại diện Pakistan và Afghanistan ngày 18/10 gặp nhau tại Doha dưới sự trung gian hòa giải của nước chủ nhà Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích là tìm giải pháp để chấm dứt xung đột qua biên giới kéo dài 1 tuần qua. Trong tuyên bố được đưa ra sáng 19/10, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết hai nước láng giềng Nam Á đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập các cơ chế nhằm củng cố hòa bình, ổn định lâu dài giữa hai nước. Nước chủ nhà hội nghị lạc quan rằng thỏa thuận này sẽ “chấm dứt căng thẳng giữa hai quốc gia anh em và mở đường cho hòa bình bền vững ở Nam Á”.

Người Afghanistan xếp hàng chờ đăng ký để trở về nước, sau khi Pakistan đóng các cửa khẩu thương mại với Afghanistan do xảy ra đấu súng giữa lực lượng hai nước, tại cửa khẩu Chaman, tỉnh Balochistan, Pakistan, ngày 18/10/2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, cuộc đàm phán được tổ chức tại Doha được xem là nỗ lực hòa giải trực tiếp đầu tiên giữa Pakistan và Afghanistan sau một tuần giao tranh dữ dội dọc biên giới, khiến hàng trăm người thương vong. Đây cũng là cuộc xung đột nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á kể từ khi Taliban quay trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 2021. Phái đoàn của hai nước do Bộ trưởng Quốc phòng cùng nhiều quan chức an ninh, tình báo dẫn đầu cũng đã thảo luận một cơ chế ngăn ngừa xung đột tái diễn.

Pakistan cáo buộc các nhóm vũ trang từ lãnh thổ Afghanistan tiến hành các hoạt động chống phá nhằm phá hoại an ninh và sự ổn định của Pakistan. Tuy nhiên, chính quyền Taliban tại Afghanistan bác bỏ, cho rằng Islamabad “thổi phồng thông tin” và “dung túng các phần tử có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)” để gây rối loạn với Afghanistan.

Nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh để xung đột tái diễn.