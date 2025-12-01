Pakistan đóng cửa biên giới với Afghanistan, thề bảo vệ lãnh thổ

Hai cửa khẩu biên giới chính của Pakistan với Afghanistan là Torkham và Chaman, đã bị đóng cửa hôm nay. Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất ba cửa khẩu khác tại Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan cũng dừng hoạt động. Chính quyền Taliban tại Afghanistan chưa đưa ra bình luận về việc này. Afghanistan, quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài 2.600 km với Pakistan.

Cửa khẩu Torkham ở biên giới Pakistan - Afghanistan sáng 12/10 sau khi Pakistan tuyên bố đóng cửa biên giới với nước láng giềng. Ảnh: Reuters

Trước đó, tối 11/10, quân đội Afghanistan đã nổ súng vào các đồn biên phòng Pakistan; cho biết đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan hồi đầu tuần. Islamabad khẳng định họ đã đáp trả bằng súng và đạn pháo. Kabul tuyên bố tiêu diệt 58 binh sĩ Pakistan, nhưng không cung cấp chi tiết về việc làm thế nào họ biết được con số thương vong. Phía Afghanistan cũng thừa nhận 20 binh sĩ của mình đã thiệt mạng hoặc bị thương. Phía Pakistan cho rằng họ đã gây thương vong cho lực lượng đối phương nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Cả hai quốc gia đều tuyên bố đã phá hủy các đồn biên phòng của phía bên kia. Các quan chức an ninh Pakistan cho biết cuộc đấu súng đã kết thúc vào sáng Chủ nhật. Tuy nhiên, theo các quan chức và người dân địa phương, tại khu vực Kurram của Pakistan, tiếng súng vẫn tiếp diễn lẻ tẻ sáng 12/10. Còn Bộ Quốc phòng Afghanistan trước đó cho biết chiến dịch của họ đã kết thúc vào nửa đêm giờ địa phương. Kabul tuyên bố họ đã dừng các cuộc tấn công theo yêu cầu của Qatar và Ả Rập Xê Út. Hai quốc gia vùng Vịnh đã đưa ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về các cuộc đụng độ này.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cảnh báo nước láng giềng rằng Pakistan đang “hết sức thận trọng trong phản ứng” trước các cuộc tấn công vô cớ dọc biên giới. Ông còn gọi đây là một “hành động khiêu khích nghiêm trọng”.

Quan chức Pakistan nói rằng các cuộc không kích của nước này nhắm vào cơ sở hạ tầng của Afghanistan nhằm mục đích vô hiệu hóa Tehreek-e-Taliban Pakistan - TTP và Quân đội Giải phóng Balochistan-BLA – những nhóm mà Pakistan cáo buộc là khủng bố. Ngoại trưởng Ishaq Dar còn lưu ý rằng phản ứng phòng vệ của Pakistan không nhắm vào dân thường Afghanistan yêu chuộng hòa bình và Islamabad “sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền và người dân của mình”.