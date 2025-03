Oscar 2025: Mikey Madison tỏa sáng với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Oscar 2025 đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bất ngờ, nhưng một trong những điều gây chấn động nhất chính là chiến thắng của Mikey Madison trong hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”

Cô gái trẻ người Mỹ đã tỏa sáng rực rỡ với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp - bộ phim "Anora" và đánh bại hàng loạt đối thủ “nặng ký” như Demi Moore (phim "The Substance"), Cynthia Erivo (phim "Wicked"), Fernanda Torres (phim "I'm Still Here") và Karla Sofia Gascon (phim "Emilia Perez") để giành tượng vàng danh giá.

“Anora” khai thác khoảng cách giàu nghèo một cách sắc bén, đồng thời đưa người xem vào hành trình đầy cảm xúc của một cô gái trẻ khi cô phải đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội thượng lưu.

Trong phim, Madison hóa thân thành Ani - một "Lọ Lem thời hiện đại", một cô gái mạnh mẽ, chiến đấu để giành lấy cuộc sống mà cô tin rằng mình xứng đáng, nhưng cuối cùng lại bị chính thế giới đó nhấn chìm.