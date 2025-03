Oscar 2025: 'Anora'- phim về nữ công nhân tình dục giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Dù dẫn đầu với nhiều đề cử nhất - 13 đề cử, nhưng Emilia Pérez của Netflix đã mất đi cơ hội chiến thắng khi những bài đăng gây tranh cãi trong quá khứ của Karla Sofía Gascón - ngôi sao chính của phim - bị “đào lại”. Gascón cũng là người chuyển giới đầu tiên nhận đề cử diễn xuất tại Oscar.



Các diễn viên Timothée Chalamet và Demi Moore đều có cơ hội giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Zoe Saldaña giành giải Nữ phụ xuất sắc với Emilia Pérez. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Kieran Culkin đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong A Real Pain. Zoe Saldaña giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với Emilia Pérez .

Flow được vinh danh là Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Trong khi đó, In the Shadow of the Cypress được xướng tên ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất.