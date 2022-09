Orange đứng cùng sân khấu với 'nữ hoàng nhạc phim' Baek Ji Young

Mới đây Orange đã lên đường sang Hàn Quốc chuẩn bị cho buổi diễn tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ góp mặt trong dàn line-up đại diện Việt Nam biểu diễn trong lễ hội We Are Together - Chúng Ta Là Một diễn ra vào hai ngày 1 và 2/10.