OpenAI với nước cờ then chốt

Theo đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Software Applications, Ari Weinstein, doanh nghiệp này luôn mong muốn máy tính trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tùy chỉnh và trực quan hơn. Với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cuối cùng Software Applications có thể kết nối các yếu tố lại với nhau và đó là lý do doanh nghiệp này xây dựng Sky, một trải nghiệm AI trên màn hình máy tính của người dùng để giúp họ suy nghĩ và sáng tạo. Software Applications rất vui mừng được hợp tác với OpenAI để mang tầm nhìn đó đến với hàng trăm triệu người dùng.

Hai ông Weinstein và Conrad Kramer trước đây đã đồng sáng tạo ứng dụng tự động hóa tác vụ Workflow, sau đó bán cho "gã khổng lồ" công nghệ Apple - đã đổi tên công nghệ này thành Shortcuts. Cả hai tiếp tục làm việc tại Apple trong vài năm trước khi rời đi để thành lập Software Applications vào tháng 8/2023. Còn đồng sáng lập thứ ba, Kim Beverett, là một quản lý chương trình và sản phẩm cấp cao tại Apple, nơi bà đã dành gần 10 năm làm việc trên các công nghệ như Safari, WebKit, Privacy, Messages, Mail, Phone, FaceTime và SharePlay.