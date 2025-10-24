OpenAI ra trình duyệt ChatGPT Atlas: Cuộc chiến ‘tranh bá’ Internet đã bắt đầu

Ra mắt đầu tuần này, ChatGPT Atlas không chỉ là phiên bản mở rộng của chatbot đang có hơn 800 triệu người dùng mỗi tuần, mà còn là nỗ lực biến ChatGPT thành “cánh cửa” kết nối mọi hoạt động trực tuyến, từ tìm kiếm web, truy cập mạng xã hội đến thực hiện tác vụ tự động.

“Trình duyệt là nơi mọi công cụ, dữ liệu và ngữ cảnh của bạn hội tụ”, CEO Sam Altman viết trên blog. “Một trình duyệt tích hợp ChatGPT đưa chúng ta tiến gần hơn tới một ‘siêu trợ lý’ thực sự hiểu thế giới của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu”.

Atlas được thiết kế với thanh tìm kiếm ChatGPT làm trung tâm. Người dùng có thể yêu cầu AI tóm tắt trang web, giải thích khái niệm, hoặc thực hiện tác vụ phức tạp như “tìm quán bar giá rẻ gần tàu điện ngầm ở New York và đặt bàn cho ba người”.