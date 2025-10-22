OpenAI ra mắt trình duyệt web tích hợp AI

Biểu tượng của Hãng OpenAI. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trình duyệt Atlas cho phép người dùng mở thanh công cụ ChatGPT trong bất kỳ cửa sổ nào để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu từ các trang web. Đặc biệt, với chế độ "agent mode" dành cho người dùng trả phí, ChatGPT có thể tương tác trực tiếp với trang web để thực hiện trọn vẹn các yêu cầu phức tạp, như nghiên cứu và lên kế hoạch mua sắm cho một chuyến du lịch.

Trong buổi giới thiệu hôm 21/10, các nhà phát triển của OpenAI đã trình diễn khả năng của Atlas khi ChatGPT tự động tìm công thức nấu ăn trực tuyến và mua toàn bộ nguyên liệu cần thiết. Trợ lý AI đã tự điều hướng đến trang web Instacart và thêm các mặt hàng tạp hóa vào giỏ hàng - một quy trình hoàn toàn tự động mất vài phút để hoàn thành.

Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman mô tả đây là "cơ hội hiếm có, chỉ xuất hiện mỗi thập kỷ một lần để tái định nghĩa khái niệm trình duyệt web và cách sử dụng". Tuy nhiên, theo nhà phân tích Paddy Harrington từ tổ chức nghiên cứu thị trường Forrester, OpenAI sẽ phải đối mặt với thách thức lớn khi "cạnh tranh với một gã khổng lồ sở hữu thị phần áp đảo".