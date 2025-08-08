OpenAI ra mắt GPT-5, làm thế nào để trải nghiệm miễn phí?

Một thay đổi quan trọng là hệ thống điều hướng thông minh. Người dùng sẽ không cần tự chọn giữa các chế độ, mà hệ thống sẽ tự động quyết định model phù hợp nhất cho từng truy vấn, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và tối ưu hiệu suất.

Theo OpenAI, GPT-5 đã vượt qua các đối thủ như Anthropic, Google DeepMind và xAI ở nhiều tiêu chuẩn, đặc biệt về mã hóa, luật, hậu cần và bán hàng. Đáng chú ý, tỉ lệ “ảo giác” (sản sinh thông tin sai lệch) khi lập luận của GPT-5 đã giảm khoảng 80% so với thế hệ trước, tăng cường độ an toàn và tin cậy.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định bước tiến của GPT-5 là vững chắc, chứ không phải cú nhảy vọt như khi chuyển từ GPT-3 lên GPT-4. Một điểm mới mang tính “con người” là GPT-5 đã biết thừa nhận “tôi không biết” khi gặp thông tin thiếu hoặc không rõ ràng, thay vì cố gắng đưa ra câu trả lời không chính xác như trước đây.