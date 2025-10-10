OpenAI cung cấp ChatGPT Go giá rẻ nhất tại Việt Nam

Với mức giá 132.000₫ mỗi tháng (đã bao gồm VAT), người dùng ChatGPT Go sẽ được sử dụng các tính năng phổ biến nhất của ChatGPT, bao gồm giới hạn tin nhắn cao hơn, tạo ảnh, tải tệp lên và ghi nhớ hội thoại—tất cả đều được vận hành bởi GPT-5, mô hình mới nhất của OpenAI.

ChatGPT Go cung cấp các tính năng bao gồm:

● Giới hạn tin nhắn với GPT-5 cao gấp 10 lần

● Tạo ảnh mỗi ngày nhiều hơn gấp 10 lần