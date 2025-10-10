OpenAI cung cấp ChatGPT Go giá rẻ nhất tại Việt Nam

Với mức giá 132.000₫ mỗi tháng (đã bao gồm VAT), người dùng ChatGPT Go sẽ được sử dụng các tính năng phổ biến nhất của ChatGPT, bao gồm giới hạn tin nhắn cao hơn, tạo ảnh, tải tệp lên và ghi nhớ hội thoại—tất cả đều được vận hành bởi GPT-5, mô hình mới nhất của OpenAI.
ChatGPT Go cung cấp các tính năng bao gồm:
● Giới hạn tin nhắn với GPT-5 cao gấp 10 lần
● Tạo ảnh mỗi ngày nhiều hơn gấp 10 lần
● Tải lên tệp hoặc hình ảnh mỗi ngày nhiều hơn gấp 10 lần
● Bộ nhớ dài gấp 2 lần cho câu trả lời cá nhân hóa hơn
Những cải tiến này giúp người dùng dễ dàng sử dụng ChatGPT cho các nhu cầu hàng ngày - từ việc học tập, chỉnh sửa văn bản, viết lách cá nhân, cung cấp hướng dẫn thực hành cho đến khơi gợi ý tưởng sáng tạo.
ChatGPT Go còn có lựa chọn bổ sung bên cạnh các gói đăng ký hiện có:
● Go: Dành cho người dùng hàng ngày muốn tiếp cận nhiều tính năng hơn với giá phải chăng hơn
● Plus: Hiệu suất cao cấp với tốc độ phản hồi nhanh hơn và quyền truy cập ưu tiên (522.500₫/tháng)
● Pro: Công cụ chuyên nghiệp với quy mô gần như không giới hạn và khả năng tùy chỉnh (5.225.000₫/tháng)
Cách đăng ký:
1. Truy cập chat.openai.com hoặc tải ứng dụng ChatGPT trên điện thoại
2. Tạo tài khoản
3. Chọn ChatGPT Go làm gói đăng ký
4. Thanh toán qua phương thức thanh toán trong ứng dụng (Play/ App Store) hoặc thanh toán trên web (thẻ tín dụng)
5. Nếu bạn đã có tài khoản miễn phí, chỉ cần nâng cấp lên Go ngay trong ứng dụng di động hoặc web
Kể từ khi ra mắt ChatGPT Go tại Ấn Độ, số lượng người đăng ký trả phí đã tăng gấp đôi chỉ trong một tháng.
Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia có lượng người dùng hoạt động hàng tuần cao nhất của ChatGPT tại châu Á, tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng một năm qua và là 1 trong 16 quốc gia được triển khai ChatGPT Go đợt này.