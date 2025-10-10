OpenAI bán gói ChatGPT Go rẻ nhất tại Việt Nam

Như vậy, ChatGPT Go cạnh tranh trực tiếp với Google AI Plus, giá 122.000 đồng/tháng. Google AI Plus cho phép người dùng truy cập mô hình Gemini 2.5 Pro mạnh nhất và tính năng Deep Research trên mô hình 2.5 Pro, tạo video (số lượng giới hạn) bằng Veo 3 Fast, sử dụng NotebookLM hay tích hợp Gemini trong hệ sinh thái Google, cùng 200GB dùng chung cho Photos, Drive và Gmail.

Ngoài gói miễn phí, OpenAI còn đang bán hai gói cước khác cho người dùng cá nhân tại Việt Nam, bao gồm gói ChatGPT Plus giá 522.500 đồng/tháng và ChatGPT Pro giá 5,225 triệu đồng/tháng. Hai gói này có thêm tạo video Sora, tác nhân Codex. Gói Pro cho phép xem trước tính năng mới.