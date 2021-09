Onnet Consulting trở thành đối tác số 1 của Odoo tại Việt Nam

Được tích hợp công nghệ điện toán đám mây, cùng hàng loạt các ưu điểm như: chi phí rẻ hơn so với các nền tảng khác trên thị trường, dễ dàng cài đặt, vận hành được trên nhiều nền tảng, kết nối thông minh... Đặc biệt Odoo là một mã nguồn mở nên nhiều công ty có thể tham gia cung cấp triển khai và phát triển bổ sung các module phụ trợ. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể đồng hành cùng doanh nghiệp đối tác CNTT với chi phí hợp lý cho hỗ trợ, đào tạo, triển khai, rẻ hơn rất nhiều so với phát triển một phần mềm, hoặc thuê dịch vụ một bên thứ 3.

Vì vậy, Odoo cực kỳ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Và không có gì khó hiểu khi Odoo vẫn đang là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.