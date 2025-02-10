Ông xã đại gia của Phương Oanh gây tranh cãi vì ồn ào vụ đầu tư tiền số có gia thể khủng cỡ nào?

Những ngày qua, Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình - SN 1981) và dự án tiền số A. bất ngờ trở thành đề tài gây chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, dự án nói trên ra mắt khoảng tháng 9/2021, từng được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Shark Bình là một trong những gương mặt đình đám của giới doanh nhân.

Dự án khi ấy nhận nhiều quan tâm vì có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn vận hành, dự án token A. liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị. Nhiều nhà đầu tư cũng vì vậy mà "trắng tay" cũng chỉ vì dự án này.

Trong một diễn biến khác, thông tin trên báo Dân Việt, mới đây một tài khoản được cho là cộng sự cũ của Shark Bình đã bài đăng có nội dung bất lợi cho nam doanh nhân. Sau đó, nam doanh nhân liên tục phản pháo, thậm chí livestream cho biết mình cũng là “nạn nhân”, mất tiền, danh tiếng vì tiền số,...