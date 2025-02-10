Ông xã đại gia của Phương Oanh gây tranh cãi vì ồn ào vụ đầu tư tiền số có gia thể khủng cỡ nào?

Những ngày qua, Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình - SN 1981) và dự án tiền số A. bất ngờ trở thành đề tài gây chú ý lớn trên mạng xã hội.
Theo tìm hiểu, dự án nói trên ra mắt khoảng tháng 9/2021, từng được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.
Dự án khi ấy nhận nhiều quan tâm vì có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn vận hành, dự án token A. liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị. Nhiều nhà đầu tư cũng vì vậy mà "trắng tay" cũng chỉ vì dự án này.
Trong một diễn biến khác, thông tin trên báo Dân Việt, mới đây một tài khoản được cho là cộng sự cũ của Shark Bình đã bài đăng có nội dung bất lợi cho nam doanh nhân. Sau đó, nam doanh nhân liên tục phản pháo, thậm chí livestream cho biết mình cũng là “nạn nhân”, mất tiền, danh tiếng vì tiền số,...
Hiện các thông tin liên quan vụ việc đang nhận nhiều chú ý, đặc biệt là những cá nhân từng mất số tiền lớn khi đầu tư vào dự án này.
Theo tìm hiểu Shark Nguyễn Hòa Bình đang là chủ tịch một tập đoàn công nghệ cực tên tuổi, sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tiếng tăm trong nước.
Trong một bài chia sẻ trước đó trên Facebook cá nhân, vị "cá mập" 8X từng tiết lộ về xuất thân chả phải dạng vừa.
Anh viết: "Ông nội tôi là Giám đốc Nhà máy dệt Hà Đông những năm 70 - 80 thế kỷ trước. Ông ngoại tôi từng là chủ một hãng xe khách tại thị xã Sơn Tây thời trước giải phóng.
Mặc dù tinh thần doanh nhân đó bị đứt đoạn mất một thế hệ cha mẹ tôi do các biến động lịch sử, nhưng những câu chuyện góp nhặt từ đời ông đã truyền cho tôi những khát khao và sự tự tin nhất định trong quyết tâm khởi nghiệp kinh doanh. Có thể nói cái lợi thế tinh thần đó chính là một loại tài sản thừa kế vô cùng quý giá mà tôi may mắn được thừa hưởng".
Về con đường khởi nghiệp, vì đã có "máu" kinh doanh được cha ông truyền lại nên năm 2001, khi mới 19 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hoà Bình đã bắt tay viết phần mềm thuê. Lúc ấy, mục tiêu của ông chỉ là kiếm được nhiều dự án, kiếm được nhiều tiền.
Ông từng giành giải cao tại nhiều cuộc thi công nghệ danh giá như Trí tuệ Việt Nam, Vifotec hay Tài năng tin học trẻ. Sau đó, ông sang Nhật học tập và nhận bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản).
Sau 24 năm, hiện vị "cá mập" đã có trong tay gần 20 dịch vụ điện tử hóa hoạt động tại Việt Nam, 8 thị trường khác tại Đông Nam Á và Trung Quốc trong 4 lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần và đầu tư khởi nghiệp.
Thông tin trên CafeF, hiện tập đoàn công nghệ của anh là nơi cung cấp việc làm cho khoảng 2.500 nhân viên và xử lý sản lượng giao dịch điện tử ước đạt 4 tỷ USD mỗi năm.
Năm 2019, Shark Bình còn gây chú ý khi xuất hiện trên ghế "nóng" chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 cùng các doanh nhân nổi tiếng như Phạm Thanh Hưng, Nguyễn Thanh Việt, Đỗ Thị Kim Liên… Tại đây, anh gây chú ý với phong cách thẳng thắn, đôi khi gây tranh luận gay gắt trong vai trò nhà đầu tư.
Ở các mùa tiếp theo của Shark Tank Việt Nam, Shark Bình vẫn tham gia trong vai trò nhà đầu tư và có những màn "chốt deal" ấn tượng. Nổi bật trong số đó chính là màn "rót vốn" thần tốc trị giá 500.000 USD với CEO Coolmate hay 9 tỷ đồng để đầu tư vào startup công nghệ eLink Gate.
Đến mùa 7 của chương trình, ông xã Phương Oanh rót 1 triệu USD vào mì thanh long Caty Foods để đổi lấy 10% cổ phần và cùng Shark Minh Beta đầu tư thêm 1 triệu USD cho Kalo Toys - một startup sản xuất đồ chơi giáo dục,...