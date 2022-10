'Ông Vua, bà Hoàng' ngược dòng ngoạn mục

Một thương hiệu đáng chú ý khác là Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico). Từng là “Vua cá tra” trên thị trường Việt Nam khi chiếm đến 20% thị phần của ngành cá. Kim ngạch xuất khẩu của công ty lên đến 165 triệu USD, gấp 3 lần kim ngạch xuất khẩu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) và Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Sự đồng lòng, chia sẻ cùng các yếu tố “thiên thời, địa lợi” hội tụ đã giúp ngành thủy sản Việt tỏa sáng giữa bức tranh ảm đạm của kinh tế thế giới. Dự báo xuất khẩu thủy sản năm nay của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc 10 tỷ USD. Các DN thủy sản Việt Nam đạt được lợi nhuận khủng chưa từng có. Điển hình, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong nửa đầu năm ghi nhận doanh thu đạt 7.494 tỷ đồng (tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái) với lãi ròng 1.337 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận khủng cũng đã giúp tài sản của “Nữ Hoàng cá tra” Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tăng mạnh trong nửa đầu năm (tăng hơn 3.320 tỷ đồng lên mức hơn 8.200 tỷ đồng) và lọt top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, đúng thời điểm “ăn nên làm ra”, ban lãnh đạo Navico lại quyết định mở rộng kinh doanh ra các lĩnh vực khác, đầu tư tài chính, có lúc lên tới cả nghìn tỷ vào nhiều lĩnh vực ngoài ngành cốt lõi như phân bón, ngân hàng, bảo hiểm... Từ năm 2009, do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế giới, Navico “ngậm trái đắng” rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, thậm chí ngay với ngành chủ lực là thủy sản, công ty phải chủ động giảm đi một nửa công suất chế biến.

Trong suốt giai đoạn 2011 - 2016, cơn khủng hoảng của lĩnh vực thủy sản cũng khiến Navico và nhiều tên tuổi lớn như Agifish, Hùng Vương rơi vào bấp bênh, bất thường. Đặc biệt, hàng loạt doanh nghiệp thủy sản như Bình An, Việt An… bị xóa tên.

Từ năm 2017, Navico bắt đầu làm ăn khấm khá hơn, lợi nhuận của công ty tăng vọt. Nhưng bước sang năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Navico hoạt động èo uột.

Năm nay, “thời cá tra” đến đang giúp Navico hồi sinh ngoạn mục trở lại. Trong nửa đầu năm nay, Navico đạt doanh thu 2.514 tỷ đồng (tăng 40% so với năm ngoái) và lãi ròng 447 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ 2021. Công ty cũng đặt kế hoạch doanh thu 4.900 tỷ đồng, con số cao nhất từ trước đến nay với lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng (tăng 377% so với năm 2021) trong năm nay, kỳ vọng đưa Navico trở lại thời hoàng kim.

Đáng chú ý, sự tăng mạnh về lợi nhuận đã giúp cổ phiếu của Navico (ANV) trong nửa đầu năm liên tục thăng hạng. Ông chủ Navico Đỗ Doãn Tới sau nhiều năm im hơi lặng tiếng cũng trở lại lọt vào top 50 người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Công ty dự kiến gia nhập đường đua xuất khẩu cá tra sang Mỹ, lấy lại ngôi vị số 1 tại thị trường này khi có lợi thế không bị áp thuế bán phá giá.