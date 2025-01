Ông Vũ Hồng Văn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông Văn từng là Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông Văn làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Cuối tháng 11/2019, ông Văn được điều chuyển làm Giám đốc Công an Đồng Nai.