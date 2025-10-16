Ông Trump xác nhận việc CIA tiến hành hoạt động bí mật tại Venezuela

“Tôi cho phép CIA hoạt động vì hai lý do. Thứ nhất, họ [Venezuela] đã thả tù nhân sang Mỹ, đi qua biên giới mở của chúng ta. Và lý do còn lại là ma túy”, ông Trump nói nhưng không đưa ra bằng chứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Trump đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Venezuela, trong bối cảnh Washington thời gian qua liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền được cho là xuất phát từ quốc gia Nam Mỹ này trên vùng biển quốc tế.

Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc chính phủ Venezuela buôn lậu ma túy sang Mỹ qua đường biển. “Chúng tôi hiện đang xem xét đến cả đường bộ, vì tuyến đường biển đã được kiểm soát khá tốt. Tôi nghĩ Venezuela đang cảm nhận rõ sức ép”, ông Trump nói, ám chỉ chiến dịch tấn công các tàu thuyền ở vùng biển Caribe.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có cho phép CIA “loại bỏ” Tổng thống Maduro hay không, ông Trump trả lời: “Đó là một câu hỏi thật nực cười dành cho tôi. Không hẳn là vô lý, nhưng sẽ thật nực cười nếu tôi trả lời câu hỏi đó”.

Trước đó, chính quyền của ông Trump đã treo thưởng 50 triệu USD (tương đương 43 triệu euro) cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ và kết án Tổng thống Nicolas Maduro với cáo buộc buôn bán ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Trump trong bài diễn văn trên truyền hình. “Không có chiến tranh ở Caribe... Không có âm mưu thay đổi chế độ... Không có đảo chính do CIA dàn dựng”, ông Maduro tuyên bố.

Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính quyền hợp pháp ở Caracas nhằm chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của nước này. Venezuela cho biết sẽ đệ trình khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong ngày 16/10.