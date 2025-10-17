Ông Trump và ông Putin điện đàm, thống nhất gặp tại Hungary

Tổng thống Mỹ Donald Trump trưa 16/10 (giờ Washington) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Nga Vladimir Putin. Ngay sau cuộc điện đàm, viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, cuộc trao đổi với ông Putin rất hiệu quả.

Cũng theo người đứng đầu Nhà Trắng, hai tổng thống đã thống nhất được địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo là thủ đô Budapest của Hungary. Ông Trump và ông Putin dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Trump và ông Putin trong cuộc gặp hôm 15/8 vừa qua tại Alaska (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cho biết thêm, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc gặp vào ngày mai 17/10 tại Washington để thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Ông Trump cũng tin tưởng cuộc điện đàm với ông Putin đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng.

Ngay sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, sẽ cung cấp thông tin thêm về cuộc điện đàm giữa hai tổng thống ngay khi có thể.

Theo bà Karolie Leavitt, về xung đột ở Ukraine, lập trường của ông Trump vẫn là thúc đẩy đàm phán để mang lại hoà bình. Cuộc điện đàm giữa ông Trump và Putin đã có nhiều tiến triển và hiệu quả.

“Đây là một cuộc điện đàm hiệu quả, và tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ đón tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày mai, để Tổng thống tiếp tục các cuộc trao đổi với phía Ukraine về cuộc xung đột này” – bà Karolie Leavitt nói.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Putin diễn ra cách đây hơn 2 tháng tại Anchorage, Alaska. Cuộc gặp tuy không có đột phá xong cả phía Nga và Mỹ đều đánh giá có tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.